Anu Saagim nägi enda presidendi vastuvõtu kleiti unes

Saagim tõdes, et oli suurt ja silmapaistvat kleiti unes näinud ning koostöös Baltikaga sai ka vahune unenägu teoks, kirjutab Publik .

«Selle lõi mulle Baltika. Täiesti imeline, ma läksin Baltikasse ja ütlesin, et ma soovin ühte kleiti, mul oli rivvi pandud sinna tohutu plejaad imekauneid kleite, aga nad olid kahjuks sellised mustvalged, kuldsed ja sinist oli ka. Aga ma eelmisel ööl nägin unes, et kuna ERM on nii suur ja lai, siis tahaks kärtspunast kleiti,» rääkis Saagim.