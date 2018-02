Maailma nunnum koerapäästaja: kutsikate mahajätmine ei olnud variant

A post shared by Adventure Squad ‍♂️ (@jordankahana) on Oct 18, 2017 at 3:01pm PDT

A post shared by Adventure Squad ‍♂️ (@jordankahana) on Jan 11, 2018 at 7:24pm PST

«Mul on õnn, et saan teha palju vabakutselist tööd, hoida kokku kuludelt ja planeerida reise nii, et saan veeta aega oma koertega,» räägib mees. Sellest ajast saati on trio jõudnud paljudesse paikadesse ka väljaspool Ameerikat.