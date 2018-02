Video: Brigitte Susanne Hunt ja Erna Husko õpetavad, kuidas tagumik trimmi saada

Brigitte ja Erna näitavad, mis harjutustega on võimalik vormida endale trimmis tagumik ning vastatakse ka kõige põletavamatele küsimustele, muuhulgas ka sellele, kas Erna tagumik on üldsegi päris.

Erna ei taha aga kuulujuttudest oma tagumiku kohta kuuldagi. «See on üks suur vale! Kindlasti te leiate mind 5 korda nädalas trenni tegemas. Kui teil on midagi öelda, et olen käinud lõikamas – luban inimesele, kes leiab ühe kriipsu või jälje, et ma oleks käinud operatsioonil – annan talle 10 000 eurot!» sõnas Erna Husko.