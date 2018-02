Brigitte Susanne Hundi sõbrannat kiusav mees on tuntud maadleja

Üks väidetav petuskeem toimus 2011. aastal. StevenS nime kandev kasutaja jagas foorumis enda kogemust. «Hoiatan kasutaja Rauntzz eest kes üritab müüa fake iphone. Esineb nimega Robert ja kasutab valet MSNi ja telefoninumbrit. MSN on robi775@live.com, aga MSNi nimi on hoopis Ragnar. Tegelikult on selle poisi nimi Rauno Pajuviidik ja elab Tallinnas, kuigi ütles et Tartus. Telefoni number, mida kasutab on 56372859. See number on ilmselgelt mingi kõnekaart, mida ei kasutata tegelikult. Rääkis, et ise on Tartus ja sõber tuleb müüb iPhone'i. Kohapeal öeldi, et telefonil aku tühi ja sisse ei saa lülitada. Lõpuks kui ütlesin, et ennem ei osta, kui olen korraks läpakale taha ühendanud telefoni ja menüüd uurinud. Siis oli avastuseks see, et sisu oli puhas Hiina toodang. Karbis ei olnud ühtegi dokumenti jne. Tehingut tehes oli poisil jube kiire trenni. Kui leppisin selle nö Robertiga kokku, et hind on 450 eurot, siis kohapeal hakkas see poiss ise hinda alla laskma, mida ilmselgelt mingi sõber teha ei saa. Kui küsisin tollel päeval selle sõbra numbrit, et saaks kokku leppida, kus kokku saame ja millal siis ütles, et sõber kardab numbrit anda ja et lepiks läbi tema kõik kokku. Vanus on tal umbes 18 ja pikkus umbes 177cm,» kirjutas StevenS.