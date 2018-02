Kas Põhja-Korea Kimide dünastia täieneb? Lõuna-Korea meedia teatel ootab diktaatori õde teist last

Lõuna-Korea meedia andmetel on 30-aastane Kim Yo-jong rase, oodates oma teist last, teatab Newsweek.

Lõunakorealastest ajakirjanike teatel viitab Kimi õe rasedusele see, et hommikuti ta oksendas ja ta ei söönud osasid roogi, sest need ajasid tal südame pahaks.