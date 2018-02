Šokeeriv pilt! Kunagine seksisümbol Madonna on tundmatuseni muutunud

Nii mõnedki esitavad sotsiaalmeedias naisele küsimusi tema heaolu kohta. Üks tulihingeline fänn muretseb: «Madonna, kas kõik on hästi?». Ent paljudel teistel on jätkuvalt küsimusi seoses lauljanna huultega, sest need on juba mõnda aega lopsakamad kui eales varem. «Mida sa küll oma huultega tegid,» uurib murelik fänn.