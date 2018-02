Getter Jaani vallatud pildid Dubaist

Head sõbrapäeva mu kallid! Ma soovin, et olete õnnelikud! Ma soovin, et olete terved! Ma soovin, et teie ümber on inimesed, kes teid hoiavad ja armastavad! Loodan, et teil kõigil on olnud super tore päev enda armsate seltsis! Aitäh, et mul olemas olete! Armastust, Teie Getter. #happyvalentinesday #friendsday #dubai #gettermusic #happy #begrateful #bethankful #behappy #love #love #love

A post shared by G E T T E R (@gettermusic) on Feb 14, 2018 at 10:01am PST