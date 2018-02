Karm süüdistus: alaealine Eesti juutuuber väidetavalt tarbis ja müüs oma sünnipäeval narkootikume

Karlos Kolk on Eesti juutuuber, kes on viimastel kuudel palju meedia tähelepanu saanud. Tuntud on ka tema kaks aastat vanem vend, räppimisega tegelev Kaspar Kolk, kes püüdis hiljaaegu meedia tähelepanu ettevõtte Juustukuninga maskotiks oleva sinise lehma varastamisega.

Karlos Kolk rääkis mitmel korral pärast oma sünnipäevapidu, et tema kuulutas välja alkoholivaba tähistamise ja avaldas nördimust, et kohale tulnud sõprade sõbrad kokkuleppest kinni ei pidanud. Politsei viis sündmusekohalt ära kaks alaealist, kellest üks vajas meditsiinilist abi ja teine viidi koju. Sellega näiliselt ka kogu lugu lõppes.

Nüüd on Elu24 toimetusele laekunud vihje, et alkoholivaba üritusena välja kuulutatud sünnipäevapeol tarbiti ja müüdi narkootikume.

«Teema on selles, et see pidu oligi mõeldud alkoholivabana, aga selles on üks aga. Tegemist oli nii-öelda peonarkootikumi peoga, kus lihtsalt pandi tuimalt LSDd, ecstasy'd ja ka kanepit,» sõnas anonüümseks jääda sooviv allikas (toimetusele nimi teada). «Ma ei taha heita talle halba varju ega midagi, aga miks valetada kõigile selle kohta, mis seal tegelikult toimus?»

Anonüümne allikas väidab, et Karlosel on Youtube’is tegutsemise kõrval teine väga kasumlik tuluallikas. «Juutuuber tegeleb ka mokatubaka müümisega. Lihtsalt kirjuta ja saad. Oma sõprusringkonnas müüb ta ka kanepit,» sõnas allikas ja ütles, et alaealisena selliseid asju teha on natuke liig.

Politseil puudub info narkootikumide tarbimise ja müümise kohta peol. «Sündmuskohale saabunud politseinikel narkomüügi kohta infot ei ole, sellist kahtlust ei nähtunud ka häirekeskusele tehtud väljakutsest,» sõnas politsei pressiesindaja.

Peale selle täpsustas pressiesindaja eelnevat juttu, et sündmuskohalt viidi ära purjus alaealised, kellest üks vajas meedikute abi ja teine viidi koju. «Lisaks tuvastati veel kahel alaealisel alkoholijoove. Kõigi alkoholi tarbinud noorukitega viib noorsoopolitseinik läbi vestluse,» lisas pressiesindaja.

Juutuuberite seltskonda tundev allikas väidab, et Karlos ei püüa oma tegevust kuidagi varjata. «Tema sõpradel kõigil on nõrkus narkootikumide vastu. Neil kõigil on probleem sellega. Tean seda sellepärast, et kui teda näinud olen, siis ega ta väga ei varja, vaid proovib tähelepanu saada sellega, et aineid teeb,» sõnas allikas.

Teine Karlose sõber, Karl Nahkur, kes samuti sünnipäevapeol viibis, kinnitas Elu24-le, et ta ei ole näinud narkootikumide tarbimist. «Kuna ma paljudega sain tuttavaks alles, siis ma ei oska öelda, kas keegi neist oli tarvitanud, kuid kõik kellega vähegi läbi käisin, tundusid kained ja adekvaatsed,» ütles ta.

Karl väitis isegi, et Karlosele ei meeldi alkohol, rääkimata siis veel narkootikumidest. «Karlosel on palju fänne, aga ka «heitereid», kellele ei meeldi juutuuberi videod ja muusika ning linna vahel ajavad ka igast p***a ta kohta ja mõtlevad välja. Kui küsida Karloselt osa juttude kohta, mis linnas liiguvad ta kohta, siis ta ise kuuleb neist ka esimest korda ja on imestunud, et inimestel sellist fantaasiat on. Nagu ma võin öelda, et ma tunnen Karlost väga hästi juba päris pikka aega ning tean, et ta ei tegele selliste halbade asjadega. Lihtsalt inimesed üritavad ta mainet maha teha ning halba levitada, et veel rohkem teda vihataks,» rääkis Karl sõbra kaitseks.

Samas on Elu24-le teadaolev isik kinnitanud, et on isiklikult Karloselt mokatubakat ostnud ja paar tema sõpra ka narkootilisi aineid soetanud. «Karlos on müünud nii ecstasy’t, kanepit, LSDd kui kokaiini,» kinnitas allikas.



Keelatud ainete levikut juutuuberi seltskonnas kinnitavad ka kaks teist seltskonnas aeg-ajalt liikuvat isikut. «Sünnipäeval tehti kõike: hapet ja juppi. Suht haige,» andis toimetusele teada olev isik teada.