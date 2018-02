EV 100: Jüri Pootsmann arvab, et eestlased ei peaks teineteise vastu niivõrd kriitilised olema

Järgmisena suutsime tabada laulja Jüri Pootsmanni, kelle 26. jaanuaril avaldatud lugu «Vihmapiisad päikest täis» on kujunemas korralikuks hitiks. Noor laulja otsustas vastata Elu24 küsimustele seoses Eesti ja eestlaseks olemisega ning kommenteeris, mida tema jaoks tähendab EV 100.

«Nagu iga eestlase jaoks on EV 100 ka minu jaoks väga tähtis ja ainukordne sündmus,» sõnas Pootsmann.

Sarnaselt Brigitte Susanne Hundile plaanib ka Pootsmann tähtsa päeva pere seltsis vastu võtta. «Ma arvan, et pere või sõprade seltsis tore hubane istumine koos hea toidu ja joogiga. Kindlasti vaatame ka presidendi vastuvõttu, see ei puudu meie kavast kohe kindlasti mitte. Klassika!» kirjeldas laulja enda 24. veebruari plaane.

Jüri Pootsmann FOTO: MyHits

Nagu ka Pootsmann ise ütleb, peaks EV 100 olema iga eestlase jaoks väga eriline sündmus. «EV100 on iga inimese jaoks kindlasti eriline erinevatel põhjustel, kuid mina arvan, et sellel päeval me tähistame kõik koos Eesti riiki, selle rikast ajalugu, meie inimesi, kultuuri ja ka meie kõigi tulevikku,» ütles ta.

Küsimusele, mis teeb Eesti eriliseks, andis Pootsmann südamliku vastuse. «Eesti on eriline selletõttu, et see on meie kõigi kodumaa. Kodu on kõigi jaoks eriline koht, pole oluline kust sa pärit oled, kui vana, rikas või vaene sa oled,» sõnas laulja.

Pootsmann leiab, et Eestis aitaks elu paremaks muuta see, kui me teineteise vastu nii kriitilised ei oleks.

Pootsmann arvab, et inimesed peaksid rohkem naeratama. See käib ka tema enda kohta. Kui inimesed rohkem naerataksid, siis oleks Eestis veel toredam elada.