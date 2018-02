EV 100: Brigitte Susanne Hunt ei ole usuhull

Esimesena avaldas kõige selle kohta arvamust Brigitte Susanne Hunt, kes on Power Hit Radio saatejuht ja tuntud videoblogija. Tema käest sai küsitud terve hulga küsimusi, millele armastatud raadiohääl ausalt vastas.

Eestlased on alati vabariigi aastapäeva väga oluliseks pidanud, aga järjekorras juba sajas aastapäev on ikkagi midagi erilist. Brigitte on enda jaoks 24. veebruaril plaanid paika pannud, kui kavatseb päeva täita hea toidu, lähedaste ja Eesti mälumänguga. Toitudest toob ta välja mitmed Eesti rahvustoidudm nagu sült äädikaga, sealiha, hapukapsas ja õunakook.

Kõlab küll eestipäraselt.

Brigitte leiab, et vabariigi 100. sünnipäev peaks eestlastele oluline olema, kuna me «tähistame kõik koos seda, et Eesti kultuur ja vabariik on püsima jäänud kõikide ajaloo ebameeldivuste kiuste».

Raadiohääl Brigitte Susanne Hunt FOTO: Instagram

Tema jaoks teeb Eesti eriliseks see, et see on omamoodi kõigi võimaluste maa. «Siin on minu kodu, eesti keel, eesti muusika, eesti haridussüsteem. Mõnus loodus ja kiire internet. Piisavalt vähe inimesi, et silma paista ja teha seda, mida armastad. Noorem põlvkond ei ole seksistlik. Eesti inimesed ei ole usuhullud,» kirjeldab raadiohääl endale kõige olulisemaid aspekte Eesti juures.

Küsimusele, kes on tema arvates viimase 100 aasta jooksul tema jaoks kõige tähtsam ja olulisem inimene, ei soovinud Brigitte kedagi konkreetselt välja tuua. «Populaarne vastus, aga keeruline on välja tuua ühte inimest. Kõik (on olulised), kes on Eesti riiki panustanud, olgu nendeks ettevõtjad, ajakirjanikud, poliitikud või kaitseväelased.»

Kui keskmist eestlast kirjeldatakse kui pessimistliku alkohoolikut, siis Brigitte päris nii ei arva. Tema arust kirjeldab ühte keskmist eestlast sõnad nagu realistlik, pigem negatiivsusele kalduv. Kriitika ja realism on toredad samas, hoiavad maapeal,» lisab ta.

Brigitte arvates saaks elu Eestis paremaks muuta, kui me vaid ei oleks nii negatiivsed. «Inimesed võiksid vähem keskenduda naabrist parem olemisele ja teiste kritiseerimisele, vaid pühenduda enda unistustele ja nende püüdmisele,» sõnas ta.

Superblond Brigitte Susanne Hunt FOTO: TV3

Brigitte leiab, et Eesti suurimaks veaks on maksusüsteem, mis kindlast vajaks ümbervaatamist. «Praegune maksusüsteem karistab neid, kes on vaeva näinud enda karjääri nimel ja kes teenivad rohkem. Ma olen poliitiliselt parempoolsete vaadetega,» põhjendas ta enda otsust.

Brigitte on rahvushümni osas paljude eestlaste sarnane. «Kui hümni mängitakse, maigutan suud, sest ma ei oska laulda,» lausus ta.