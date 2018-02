Palju õnne! Sandra Vabarna on lapseootel

Aasta ansambli- ja folkalbumi tiitliga pärjatud folkansambli Trad.Attack! liikmed ja abikaasad Sandra ja Jalmar Vabarna ootavad oma esimest last.



Möödunud aasta viimasel päeval teatas 32-aastane Sandra, et loobub aastaks sotsiaalmeedia kasutamisest ja ei anna ühtki intervjuud, välja arvatud bändiga seonduv - ehk oli just lapseootus põhjus sotsiaalmeedia kirevast maailmast loobumiseks?



Sandra ja Jalmar tutvusid Viljandi Kultuuriakadeemias õppides ning abiellusid 2016. aasta augustis.