Räppar Arop tunneb end Eestis represseeritult

Räppar Arop tunnistas saates «Ringvaade», et ta on «vihanud seda kõike, seda süsteemi, kuidas elu on läinud, kuidas sotsiaalne mõjutus perele ja teiste peredele, sõpradele, lähedastele on olnud».

Saatejuht Grete Lõbu küsimuse peale, et kuidas täpsemalt räppar end Eestis represseeritult tunneb, vastas Arop, et represseerituse tunne on tal tekkinud just teatavatest normidest, mis on omased vaid Eestile ja mida justkui mujal maailmas niivõrd ei tunneta.

«Ma tunnen, et igasugused sellised naljakad normid on meil Eestis, mis mujal maailmas ega mujal riikides ei ole. Sellised käitumisnormid, kuidas sa pead olema. Sa pead vaikides olema õnnelik, sa pead olema vaikides oma edu tähistama üksinda, sa pead olema kuidagi alati väga lihtne oma elustiilis. Et kui sa nagu natukenegi midagi võidad või lähed edasi elus, siis on keegi üle aia, kes karjub sulle, et sa ei tohiks nii teha. Et ole rahulik, ole nii nagu meie oleme. Aga ma arvan, et see võib-olla on tulnud sellest NSV-aegsest asjast, võib-olla sealt kandist kuskilt, aga ma seda täpselt ei tea» lausus artist.