Kas superkuu ajab hulluks?

Psühholoogide ja psühhiaatrite teatel on üsna palju neid, kes usuvad, et nii täiskuu kui ka Kuu nüüdne asend Maale lähimas punktis ehk perigees mõjutab nende vaimu ja keha, teatab news.com.au.

Täiskuu, mis on verekuu FOTO: ROBYN BECK/AFP/Scanpix

Väidetavalt võimendab hullumist asjaolu, et superkuuga kaasneb kuuvarjutus.

Superkuu tähendab seda, kui Kuu on oma liikumistrajektooril just täiskuu ajal Maale kõige lähemal, mille tõttu Kuu paistab Maalt vaadatuna 14 protsendi võrra suuremana ja 30 protsendi võrra heledamana.

Kuuvarjutus FOTO: Ng Han Guan/AP

Nii meedias kui sotsiaalmeedias on paljud kommenteerinud, et nad on nii täna kui ka juba paar päeva varem olnud närvilisemad, on unustanud asju ja on heast peast nutma puhkenud, saamata oma emotsioonidest aru.

Kas täiskuu ajab hulluks? FOTO: Benoit aetb/PantherMedia / Benoit aetb/Scanpix

Arvatakse, et Kuu mõjutab enim väikelapsi, eakaid, haigeid ja loomi, kes on tundlikumad.

Teada on, et sõna «lunaar» ehk Kuuga seotud tuleneb ladinakeelsest sõnast«lunaticus», mis tähendab «Kuu mõju all».

Twitteris ja teistes sotsiaalmeedia kanalites kommenteerinute arvates mõjutab Kuu emotsioone, kuid lisaks tuleks vaadata sodiaagimärke, mille ajal täiskuu loomine on. Eriti tugev on Kuu mõju Vähis ja Skorpionis.

Kas täiskuu ajab hulluks? FOTO: Ron Sumners/PantherMedia / Ron Sumners/Scanpix

On ka neid, kelle arvates toob täiskuu koos kuuvarjutusega välja libahundid, vampiirid ja teised sarnased olendid ning nende rünnakuteks tuleks valmis olla.

Libahunt FOTO: Christos Georghiou/PantherMedia / Christos Georghiou/Scanpix

Vampiir? FOTO: Nikhil Gangavane/PantherMedia / Nikhil Gangavane/Scanpix

Arstide sõnul on palju anekdoote, milles inimesed on Kuu mõju all tobedalt käitunud, kuid ükski teaduslik uuring ei ole kinnitanud, et täiskuu ja kuuvarjutuse ajal inimesed massiliselt hulluvad.

Arst Karl Kruszelnicki sõnas, et USAs mõni aeg tagasi tehtud küsitlus näitas, et 40 protsenti rahvastikust, kuid 80 protsenti psühholoogidest ja psühhiaatritest on veendunud, et Kuu teatud faasid mõjutavad inimvaimu ja tundeid. Nende arvates võimenduvad superkuu ja kuuvarjutuse ajal vaimsed haigused.

«Kuido on veel mitmeid uuringuid, mis kinnitavad, et Kuu liikumine ega faasid ei mõjuta inimeste käitumist,» nentis arst.

Superkuu FOTO: Stringer/Reuters/Scanpix

Kuid päästeteenistus, politei ja kiirabi on igaks juhuks täiskuu ajal rohkem valvel, kuna statistika kohaselt leiab siis rohkem õnnetusi aset.

«Inimesed võivad endale kinnitada, et superkuu neid mõjutab, nad hakkavad asju ette kujutama ja lõpuks satuvadki alateadlikult ebameeldivatesse olukordadesse, millel Kuuga ei ole tavaliselt mitte mingit pistmist,» teatasid USA politseinikud ja parameedikud.

Superkuu FOTO: Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Nüüdse kuuvarjutuse ajal näeb ka verekuud (Blood Moon). Selle fenomeni puhul saab Kuu veripunase värvuse Maa atmosfääri äärtelt tungiva päikesevalguse tõttu.

Mis puudutab aga niinimetatud sinist Kuud (Blue Moon), siis sellega tähistatakse täiskuu ilmumist taevasse ühe kalendrikuu jooksul juba teistkordselt.