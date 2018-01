Krieger tegi endal püksid täis, aga eitab purjus peaga sõitmist

Krieger, kes oli «Kuuuurija» kontorisse kohale tulnud, eitas, et ta oli tol õhtul purjus, kuigi kordas mitmel korral, et ta ei mäleta, mis nii kaua aega tagasi juhtus. Ometi oli tal meeles, et ta tuli tol õhtul jõusaalist ning kannatas liigesevalu käes, mis pani ta jalalt jalale taaruma. See aga võis jätta eksliku mulje, et ta oli purjus.