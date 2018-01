Weinsteini assistent: ma pidin tema sperma ära puhastama

Meediamoguli endine assistent kaebab mehe kohtusse, süüdistades teda selles, et ta oli sunnitud tema sperma ära koristama ning hankima talle erektsioonihäirete vastaseid ravimeid.

Sandeep Rehal, kes töötas Weinsteini juures kaks aastat, süüdistas meest seksuaalses ahistamises ning lisades, et Weinstein kutsus teda pidevalt v****s ja p*****s, ning rabas teda ebasobivate kohtade pealt.

Kohtudokumentides on kirjas, et Rehali ülesandeks oli mehele seksuaalpartnerite hankimine ning leidiks selleks isegi mehele New Yorgis korteri, mis asus tema kontori vahetus läheduses.