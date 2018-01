Moekunstnik Aldo Järvsoo: elan juba 25 aastat mehega

«RaFFa tungival nõudmisel nagu koka Toomas ütleks, nii ma siis pean enamuse rõõmuks ja vaevatute morjenuseks ikka natuke sõna võtma!

Vist ei ole saladus, et ma oma mehi armastan ( no abikaasa, poeg, vennad, parim sõber), vist ei ole ka saladus, et ma naisi ülimateks olenditeks pean, kuna 80% mu sõpradest on siiski NAISED (sõbrannad, ema, õde ja no see üks tegelane, kes peab mind kuningaks!)

Siin siis väike aga kohutavalt tore nentimus ühelt naiselt, keda ma olen elu aeg pühakuks pidanud, kuna ma ei suudaks tegelikult ikkagi nii vastuvoolu ujudes, peaga vastu seina joostes ja lihtsalt oma kaasteelisi armastades teha seda, mis tema on teinud vast juba 40 aastat...

PS! Reinsalu teemadel ei viitsinud isegi sõna võtta, igasugune vägivald on taunitav olenemata soost ja vanustest, kuid vastuvõtu meelelahutusprogrammi lavastaja väidetav akt ei ole kindlasti teema, mis vääriks põletavima teema nime. Meie riigis, mille juubel mingil ajaloole arusaamatul moel kohale jõudis, on probleemideks siiski laste ja vanurite heaolu- õigemini nende puudumine.

Kooseluseaduse augud, millele justiitsminister on tähelepanu juhtinud, on reaalsed just minu jaoks, kes ma elan oma mehega juba 25 aastat, aga olles "registreeritud kooselus" 2 aastat ei näe ma mingigt muud võimalust kui see seadus tühistada. Kohtute koormamine teemadega, kellele kuulub kinnistu või kellel on õigus lapsendada, ei ole asjad, mis peaks olema üleüldse teemaks. Perekonnaseaduse ühe punkti muutmine oleks tegelikult kõigile parem, nagu ma kõikide erakondadega olen arutanud.

Võtsin viimasel presidendi vastuvõtul südame rindu ja "ahistasin" EKRE tegelasi (täitsa ok tegelased mingil arusaamatul moel btw) ja tulemus?

Et neil ei ole tegelikult midagi selle vastu, et mul on mees, lapsed ja natuke ebatraditsionaalne perekond!

Pean mainima, et mu mees oli suhteliselt šokis, et ma tõesti julgesingi minna oma perekonda kaitsma ja asja seletama. That's just me.

Ma ei ole kunagi ennast identifitseerinud sellena, keda ma armastan- minu armastus, minu elu. Õnneks on ühiskond mind ja mu meest defineerinud sellena, mis me anname ja mida ma esindame ühiskonnas ja Eestis- moekunstnik ja ehtekunstnik.

Vast üks lugu on ilmunud, kus meie armastus on saanud definitsiooni, millest olgem ausad ei ole isegi meie kaks siiani aru saanud.