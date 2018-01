Transseksuaalne naine sihib Brasiilia aasta tagumiku tiitlit

Paula, kes sündis Vinicius Oliveira nime all, tegi soovahetusoperatsiooni kuus aastat tagasi. Naine ootas kaks aastat, et tema uue identiteedi dokumendid läbi tuleksid. Ta on 27-aastane ning võtab väga suure riski niimoodi avalikuks tulemisega, sest Brasiilia ei suhtu geidesse ja transseksuaalidesse hästi.