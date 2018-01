Tüdrukutebändi Nexus esinemine riivas muusikatundliku publiku kõrvu

Rahvas aga kritiseerib millegipärast tänaseni just Nexuse tüdrukutebändi esinemist. Kohalolnu küsib irooniliselt, et kas me oleme nüüd 90ndate päkapikudisko ajastus tagasi. Televaatajad võrdlevad tütarlaste esinemist tavalise pubikontserdiga.