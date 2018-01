Võimalik vaid Venemaal: mees tappis endise tüdruksõbra ja seksis tema laibaga

Mehe käitumine oli tingitud tema armukadedusest, et Tatjana oli leidnud teise mehe. Talendikas IT-tudeng tunnistas, et see, mida ta tegi, oli jube, aga ta tegi, mida tahtis.

Artjom kirjutas, et tema kinnisidee naisega seksida oli see, mis viis lõpuks selleni, et ta Tatjana tappis. Ta kirjutas häirivas sotsiaalmeedia postituses, et ta väsis kuulamast naise seletusi, miks ta ei taha temaga koos juua, ning ei jõudnud enam vaadata, kuidas naine tema sõbraga flirtis.