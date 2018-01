Haruldane kaader: Getter Jaani oli lapsena erakordselt armas

Hei kallid! @omnivaeesti alustas heategevusprojekti, mille käigus saavad kõik Eesti inimesed saata oma kodus kasutuseta jäänud mänguasjad lastele, kel lelusid pole ning kes oleksid väga õnnelikud pehme mängukaaslase eest! Mänguasjad saab igast Omniva pakiautomaadist TASUTA abivajajatele teele panna, misjärel Omniva leiab neile uue elu ja kasutuse mõne toreda lapse kätes. Aitame rõõmu jagada! (Pildil on kahe aastane mina oma lemmikutega!) https://www.omniva.ee/uuskodu #mõmmik #teehead #uuskodu #jagarõõmu #saadarõõmu #toys #omniva #2yearsoldme

