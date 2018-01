Piltuudis: New Yorgis on Trumpi «kukkumise» kell

Donald Trumpi «kukkumise» kell New Yorgis

Kellaprojekti taga on kohalik kunstilehekülg The Creative Independent koostöös režissöörist kunstniku Matthew Barneyga, kes sai 1990. aastatel kuulsaks avangardistliku filmiseeriaga «The Cremaster Cycle».

USAs leiavad järgmised presidendivalimised aset 3. novembril 2020. Tegemist on selle riigi 59. presidendivalimistega.

Donald Trumpi esimene presidendiaasta on kulgenud kaootiliset ja skandaalidega, samas arvatakse, et Trump tahab võita ka 2020. aasta valimised, et veel neli aastat presidendiametis olla.