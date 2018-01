Kuhu kadusid prints Williami juuksed?!

Prints William keskelt kiilanev pea on selgelt näha.

Prints William on üks nendest saatuslikest meestest, kellele on ettemääratud vanaduses kiilaks minna. Selleks aga et püüda vanemas eas natukenegi lahedam välja näha, aetakse endal üldse juuksed maha. Poolkiilaspäisuse vältimiseks tegi sama ka prints William.