WHO: kui sa ei seksi, siis sa oled invaliid

Uute reeglite kohaselt on vallalistel meestel ja naistel samasugused õigused kehaväliseks viljastamiseks kui romantilistel paaridel. Seda sellepärast, et WHO muutis viljatuse puudeks ehk konditsiooniks, millele saavad nii vallalised kui paarid seadusejärgselt õiguse nii-öelda ravi saada.

WHO mõte oli see, et kui varasemalt lubati kehavälist viljastamist vaid nendele meestele ja naistele, kes olid suhtes, siis nüüd on organisatsioon laiendanud kunstliku viljastamise õiguse ka vallalistele inimestele. Organisatsiooni kohaselt suurendab see inimeste võimalust lapsi saada, isegi siis kui nad ei suuda leida endale seksuaalset partnerit.

Palju poliitikud ja eetikaga tegelevad inimesed on uut standardit kritiseerinud ning öelnud, et see on absurdne, et viljatust loetakse nüüd puudeks.

Briti parlamendiliige Gareth Johnson, kelle enda lapsed sündisid viljatuse ravi tulemusena, ütleb, et ta on kahe käega poolt selles osas, et kõikidel peaks olema viljatuse ravile juurdepääs, aga ta ei ole ise kunagi viljatust pidanud ei puudeks ega haiguseks, vaid meditsiiniliseks probleemiks.

Aga Dr David Adamson, uue standardi autor, sõnas, et see on suur võimalus nii hetero- kui homoseksuaalidel lapsi saada.

Ta ütles: «Viljatuse definitsioon on nüüd kirjutatud nii, et see arvestab kõikide inimeste õigusega moodustada perekond, ja sinna hulka kuuluvad vallalised mehed, vallalised naised, gei mehed ja gei naised.»

«See seab uue standardi, et kõikidele, vahet ei ole, kas neil on partner või mitte, on õigus lapsi saada. See on suur võimalus.»

«See muudab sügavuti seda, kes peaks sellesse gruppi kuuluma ning kellel peaks olema juurdepääs tervishoiule. See seal rahvusvahelise õigusstandardid. Riigid on kohustatud seda täitma.»