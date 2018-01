Ajakirjanik kartis töökaotust seksuaalses rünnakus süüdistatud koomiku kaitsmise pärast

Pärast seda, kui sai avalikuks, et Ansarit süüdistatakse seksuaalses ahistamises, sõnas Ashleigh Banfield, et selle juhtumi puhul pole tegu seksuaalse ahistamisega, vaid lihtsalt halva seksiga. Banfield ütles naisele, kes koomikut süüdistas, et ta peaks endale «suure tüdruku püksid» jalga tõmbama.

Aziz Ansari on üks viimastest kuulsustest, kes on langenud seksuaalses ahistamises süüdistatud meeste hulka.

Banfield oli öelnud, et naise süüdistused on kohutavad ning rikuvad #MeToo liikumist, mis seisab seksuaalse rünnaku ohvriks langenud naiste eest. Banfield lisas, et see anonüümne süüdistaja liialdas halva kohtingu looga ja ta lihtsalt pidi selle kohta midagi ütlema.