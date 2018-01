Belgia tuntud raadiohääl pidi vägistamisteema tõttu ameti maha panema

Marechal arutas oma igapäevases jutusaates, et kas naine võib vägistamise ajal orgasmi saada ja see ei meeldinud paljudele, eelkõige naistele.

Marechal teatas eile, et ta paneb pärast kümmet aastat saatejuhi ameti maha, kuid töötab toimetajana edasi. Ta lisas, et tal oligi aeg saatejuhi kohalt lahkuda, sest tundis, et on end ammendanud.