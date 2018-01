UUS! Tähelepanelik kodanik annab teada: endise maailmameistriga on kõik korras

See uudis tekitas inimeste hulgas palju furoori, sest on ju teada, et paljud kaduma läinud inimesed leitakse hiljem surnuna.

Õnneks seekord nii minemas ei ole, sest abivalmis kodanik on teatanud, et ta nägi Värnikut hiljuti.

Värnikut on silmatud. | FOTO: Erakogu

Järjekordne inimene väidab, et on Värnikut silmanud.