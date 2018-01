Seni lahendamata Nanjingi intsident, kuhu kadus ligi 3000 sõdurit?

Seni ei oska Hiina ise ega teiste riikide ajaloolased selgitada, miks need sõdurid jälgi jätmata kadusid, teatab messagetoeagle.com.

Ajaloolaste teatel ei ole suure hulga sõdurite kadumine seotud 1937. aasta Nanjingi veresaunaga, sest nende kadumise ajaks oli linna piiramine, vallutamine ja tsiviilelanike tapmine jaapanlaste poolt läbi. Nanjingi kriis lahenes 1938. aastal ehk umbes üks aasta enne sõdurite kadumist.

Nanjingi 1937. aasta veresauna ohvrid | FOTO: wikipedia.org

Hiina Nanjing tänapäeval | FOTO: wikipedia.org

Hiina sõdurite kadumisjuhtum sai alguse 9. detsembril 1939. aastal Teise Hiina-Jaapani sõja (1937 – 1945) ajal. Nanjingi piirkonda saabus pataljon Hiina sõdureid, kes paigutati umbes kahe kilomeetri ulatuses linna lähedale mäestikumetsa. Kolonel Li Fu Sieni juhitud pataljon pidi takistama Jaapani sõdurite edasiliikumist, kuid kui kolonel üritas järgmisel päeval pataljoniga kontakti saada, siis see ei õnnestunud.

Hiina sõdurid 1939. aastal | FOTO: wikipedia.org

Lõpuks saatis kolonel oma adjutandid neid otsima, nad leidsid metsast eest lõkked ja relvad, kuid 2988 sõdurist ei olnud jälgegi. Samuti ei leitud märke rünnaku ega võitluse kohta. Ka ei olnud paigas värskeid matmisi.

Hiina sõdurid 1939. aastal | FOTO: wikipedia.org

Otsijad küsitlesid Jangtse jõe sillale pandud vahisõdureid, kuid ka nemad ei teadnud kaaslaste kadumisest mitte midagi. Samuti ei näinud nad öise vahi ajal midagi, mis oleks olnud kahtlane ja sundinud neid relva haarama.

Kolonel Li Fu Sien ja ta abid teatasid hiljem Hiina armee erikomisjonile, mis sõdurite kadumist uuris, et nad ei kuulnud ega näinud midagi ebatavalist.

Hiina militaarjuhtkond ja hiljem sõjaajaloolased küsisid, et kuidas sai pataljon õhku haihtuda. Aastakümnete jooksul on sõdurite kadumise kohta pakutud välja erinevaid teooriaid. Esimese kohaselt saatsid jaapanlased oma ninjad, kes vaikselt suure hulga sõdureid mõrvasid ja surnukehad viidi kohe jaapanlaste kontrolli all olnud alale.

Ninjadeks kehastunud näitlejad | FOTO: Aichi Prefecture Tourism Bureau/AFP PHOTO/Scanpix

Teise teooriana on pakutud, et hiinlastest sõdurid võisid jaapanlaste poole üle minna, kuid siis oleksid nad pidanud silla ületama ja seda nad ei teinud.

Piirkonnas elavad farmerid sõnasid Hiina sõjaväelastele, et nad ei näinud Hiina ega Jaapani sõdureid silda ületamas. Samuti ei kuulnud nad, et metsas oleks lahing toimunud või keegi oleks relva kasutanud.

Hiljem teatasid jaapanlased, et nende sõdurid ei liikunud üle selle silla ega rünnanud metsas olnud Hiina armee pataljoni.

Ajaloolaste sõnul on ebatõenäoline, et terve pataljon sõdureid koos deserteeruks. Samuti on maastik seal selline, et neil oleks olnud deserteerumise korral end raske peita.

«3000 sõdurit ei saaks kitsal alal end kuigi kaua peita, neid märgatakse. Ka kohalike seas ei oleks kõik suutnud kokkuleppeliselt valetada, et nad ei näinud sõdureid. Nii või teisti oleks tõde päevavalgele tulnud,» arvavad ajaloolased.

Vandenõuteoreetikud on veendunud, et kas tulnukad teistelt planeetidelt viisid need sõdurid kaasa või siis nad sattusid mingil põhjusel paraleeluniversumisse.

Kui nad tõesti jõudsid paraleeluniversumisse, siis nad võisid üritada meie maailma tagasi pääseda, kuid see ei õnnestunud.

On ka neid, kes arvavad, et Hiina sõdurid rööviti kas Maa või Kuu sees elava tsivilisatsiooni poolt.

Seni on palju spekulatsioone, kuid ei ole vastuseid. Fakt on see, et need 3000 sõdurit jäid kadunuks ja nende saatuse kohta puuduvad seni andmed.

Teine Hiina-Jaapani sõda toimus aastatel 1937–1945 Hiina ja Jaapani vahel. Alates 1940. aastate lõpust loetakse seda osaks Teisest maailmasõjast.

Sõda lõppes Jaapani alistumisega 1945. aastal.