TOP 8: kuulsused, kes kasutasid lapse saamiseks surrogaate

Nicole Kidman on üks suurtest staaridest, kes on saanud lapse surrogaadi abil.

Tänapäeval on lapse saamiseks mitmeid võimalusi, seal hulgas lapsendamine ja kunstlik viljastamine. Aga staaride puhul paistab kombeks olevat, et nad ise last väga kanda ei taha, sest see rikub nende figuuri, ning selleks kasutatakse surrogaate, kes nende eest kogu raske töö ära teevad.