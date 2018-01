Jalgpallur vägistas naise, kes oli nii purjus, et ei suutnud rääkidagi

Praegu Fleetwood Townis leiba teeniv George Glendon ütles, et ta küll magas naisega, aga ta oli selleks naiselt eelnevalt loa saanud.

Süüdistaja aga ütleb, et tema klient, kelle nimi jääb viimase turvalisuse kaitses saladuseks, oli aga olnud niivõrd purjus, et isegi lihtsamate lausete moodustamine oleks olnud võimatu. Seega ei saa jalgpallur väita, et tal naisega seksuaalsesse vahekorda astumiseks nõusolek oli.

Glendon mängimas Manchester City eest. | FOTO: Manchester Evening News/MEN Media

Süüdistaja rääkis edasi, et naine oli olnud niivõrd purjus, et kukkus pidevalt ümber, seni kuni Glendon naise taksosse aitas. Takso oli Glendoni ja ohvri viinud mehe sõbra juurde, kus seksuaalakt oli aset leidnud, aga mees kinnitab, et tal oli selleks naise nõusolek.

Kohtus räägiti naise eest, et ta oli joonud niivõrd palju alkoholi, et ei mäletanud, mis temaga oli juhtunud. Välja arvatud see, kui ta järgmisel hommikul ärkas ilma riieteta võõra mehe korteris.

Glendon oli alles möödunud laupäeval võistlustules kui FA karika raames mängiti mõne aasta taguse Inglise liiga võitja Leicester City vastu. Glendon eitab naise vägistamist 21. veebruaril 2016.

Kohtuprotsess on jätkumas.