Halle Berry näeb enda vanuses ikka super hea välja

Berry soovis pildiga edasi anda omapoolseid uusaastatervitusi kõikidele nendele, kellega tal isiklikult kokku saada pole võimalik.

Coming for you 2018 A post shared by Halle Berry (@halleberry) on Jan 4, 2018 at 11:47am PST

Lisaks sellele osales Berry ka grupi «Time's Up» kampaanias, millega näitas üles toetust seksuaalse ahistamise all kannatanud naiste osas eilse Kuldgloobuse auhinnagala ajal. Ka selle pildi pealt on näha, kui heas vormis see 51-aastane filminäitleja ikka on.