Mida Igor Mang ise Mallukaga juhtunust arvab?

Mallukas tegi täna enda blogis postituse, kus kirjeldab enda telefonivestlust Igor Maniga, mehega, kelle horoskoopi ta oli samas blogis jaganud. Mallukas soovis helistamisega teada saada, mida Mang ise sellest skandaalist arvab.

Igor Mang | FOTO: Scanpix / Martin Ahven

Väljavõte Malluka postitusest:

«Ei, ma ei tea sellest mitte midagi,» ehmus Igor, kui talle olukorda seletasin. «Mina ei tea juriidilisi nüansse, aga pöörduge Maalehe poole, rääkige nedega. Homme tööpäev, saate äkki lahenduse?» kirjeldas Mallukas Mangi vastust tema küsimusele.

Mallukas kasutas siis ka võimalust ja palus mehe käest vabandust.

Väljavõte Malluka postitusest:

«Minu käest ei ole vaja vabandada,» torkas Mang kohe lohutavalt vahele. «Minul on ainult hea meel, et see teile meeldis ja sellega tegelesite!» kinnitas ta rõõmsalt ja paistis, et pikka viha mees pidada ei kavatse.

Blogijat huvitas ka, mida Mang sellisest võlanõudest arvab, ja sai sellele ka loodetus vastuse.

Väljavõte Malluka postitusest:

«Mina arvan et üheltki korralikult inimeselt ei tule võtta sellist summat,» naeris ta (Mang). «Jällegist, mina ei tea juriidilisi nüansse, ma ei tea, mida tohib teha ja mida ei tohi, aga hea, et see ei ilmunud enne lehte. See ei ilmunud ju enne lehte? Ma ei saa siis üldse aru, mis siis häda on?!» põrutas Mang lõpetuseks.

Kokkuvõtes jäi Mallukas telefonikõnega rahule ja on õnnelik, et Mang tema vastu pikka viha ei pea.