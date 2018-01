Beebilõust ja krahvinna on jälle koos

Andrus Elbingi, paremini tuntud kui Beebilõust, kohta levisid mõni aeg tagasi jutud, et ta on taaskord suhtesse astunud. Kellega, seda siis veel keegi täpselt ei teadnud. Kui siis oli see vaid oletus, siis nüüd saab kinnitada, et Beebilõust ja Kopli krahvinna on jälle paar.