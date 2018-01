Räppar Abraham: mina ei teinud esimest lööki

Elu24-l õnnestus esimesena tabada Lennart Lundve ehk Abraham, kelle käest ka sündmuste kohta aru küsiti. Samasugused küsimused on esitatud ka Uku Aropile, kes praegusel juhul veel vastanud ei ole. Kui ta seda aga teeb, saab ta enda versiooni kajastamiseks samasuguse platvormi.

Abraham rääkis, et konflikt algas selles, et teda löödi. See on vastupidine väide sellele, millest kirjutas Publik, kus Uku Aropi mänedžer või vend olid need, keda rünnati. «Kirjutasin täna (eile –toim.) Abrahami Facebooki lehele ka omapoolsed kommentaarid Publikus välja toodud valeväidete kohta, mida tõestab ka nt klubi kaamera videosalvestus. Kordan üle – mina ei teinud esimest lööki. Mina olin baarileti ääres üksinda, kui minu ümber tulid ründajad mitmekesi. Minu püüdlusele sõbralikult small talki teha ja isegi kätt suruda vastati vaid ülbitsuste ja mühatustega. Mitte vastupidi. See on tobe, et viie aasta tagune «pseudobiif» on mõnel inimesel pärast nii paljusid aastaid ikka hinges. Minu hinges see ei ole,» ütles end ka juudi printsiks kutsuv mees.

Abraham ütleb, et tema on selles kakluses kannataja pool, aga mitte ainult. «Mina olen kannataja, õnneks küll ainult kergete vigastustega, mis on kõik üles pildistatud ja politsei käes. Muidugi ka Hollywood, kuna nende vara läks katki. Peokorraldajad peavad ise hindama, kas see vahejuhtum neile kahju tekitas või mitte,» rääkis ta.

Kuna terve see kaklus kahe räppari vahel toimus heategevusliku ürituse raames, kus üheskoos Sipelga14 ja Abrahamiga kogutakse asendus- ja lastekodude lastele raha, leiab Abraham, et kõikidel asjaosalistel peaks olema piinlik, kui sellise asja tõttu võetakse tähelepanu ära õilsalt eesmärgilt. «Kuidas kellelegi. On ju piinlik, et heategevuslikul üritusel hakatakse käsi käiku laskma? Samas igal pool peaks sellise käitumise pärast piinlik olema. Loodan, et see intsident ei võtnud liigset tähelepanu peo heategevuslikelt tegevustelt.»

Viimaks sõnab räppa, et tema ei ole vägivaldne inimene. « Minu asi ei ole selgitada seda, miks keegi mind ründab. Ma ei ole selline inimene, kes teistele kätega kallale läheks, seega ei oska ka nende inimestega suhestuda. Mina lahendan asju sõnadega, noh nagu me räpparid ikka peaks,» ütles ta.