Räpisõda: Arop ja Abraham kaklesid ööklubis

Nagu selliste asjade puhul ikka on juhtunust mitu versiooni. Abraham räägib, et Arop oli see, kes alguses oma kambaga tema juurde tuli ja siis tüli norima hakkas. Arop aga räägib, et Abraham tõi välja nendevahelise vana tüli, mille järel käed käiku lasti.

Kaklusesse on kistud ka Uku Aropi mustanahaline mänedžer Kristina Pärtelpoeg, keda Lennart Lundvee ehk Abraham väidetavalt solvas, ning Aropi vend Chris. Abrahami aga ütles, et tema ei ole kedagi solvanud ning Pärtelpoeg oli tema peale karjunud ta talle siis kõrvakiilu andnud.

Aropi vend Chris tuleb mängu siis, kui Abraham olevat teda väidetavalt jalaga löönud ning selle järel oli puhkenud kaklus, kirjutab Publik.

Praegu uurib asja politsei ning mis tegelikult juhtus, saab teada hiljem.

Elu24 on kommentaari saamiseks ka mõlema mehe poole pöördunud.