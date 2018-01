«Väikeste hiiglaste» tiimiga liitub särav lauljanna

Veel mõned kuud oodata ja Kanal 2 ekraanile naaseb möödunud teleaasta säravaim uustulija «Väikesed hiiglased» – talendisaade, kus astuvad lavale Eesti kõige andekamad lapsed: lauljad, tantsijad ja väikesed kuldsuud. Nad moodustavad viis 4-liikmelist võistkonda, mida hakkavad juhtima tuntud meelelahutajad.



Üheks uueks tiimi juhiks saab 24-aastane Getter Jaani, kes käis külas raadio MyHits hommikusaates ja rääkis enda uuest põnevast väljakutsest. «Salvestustega pole veel alustatud, aga ootan väga seda aega,» rääkis Getter raadiokuulajatele.

Getter Jaani | FOTO: Ain Boltovski

Saatejuhid uurisid, milline mentor võiks Getter olla. «Ma annan endast parima, et olla parim juhendaja lastele,» rääkis lauljanna. Kuidas saab Getter aga hakkama sellega, kui peab mõnele osalejale ära ütlema, mida saate eelvoorus tuleb teha.

«Nutan ma nii kui nii, selles ma olen sada protsenti kindel, elan neile kõikidele kaasa,» lausus Getter.



Siinkohal üleskutse kõigile andekatele lastele:

talendisaatega on võimalik liituda kuni 9. jaanuarini. Kandideerima on oodatud 4–12-aastased lapsed, kes paistavad silma mõne ande või ka lihtsalt ägeda iseloomu poolest. Oodatud on nii hea lauluhääle kui ka tantsuoskusega lapsed, aga ka väikesed kuldsuud, kelle terased tähelepanekud ja lõbusad jutud teevad tuju heaks nii täiskasvanutel kui ka eakaaslastel.



Kui tead mõnda toredat ja andekat last, keda kogu Eestimaa võiks tundma õppida, siis anna temast märku lehel www.kanal2.ee/osale