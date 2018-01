Kirsti Timmer meenutab: «Urmas Ott on ainuke mees, kes minu ees põlvili vabandanud on»

Kirsti Timmeril oli au teha Urmas Otiga koostööd kaks aastat. Kaks korda kuus tõid nad Toomas Kirsiga ETV's ühiselt eetrisse Urmase juhitava «Hommiku TV». Kirsti Timmer oli selle koostöö alguses vaid 18-aastane. «Urmas tõi meile Kirsiga Moskvast alati kingitusi,» meenutab raadiohääl varast noorust 90ndaid aastail. Moskvast sai toona välismaa suitsu ja puuvilju, mida siin ei müüdud.

Timmerile meenub veel naljakaid seiku seoses Urmas Otiga. Kord kui Kirsti oli hullult armunud ja tahtis sel puhul eetrisse lasta Skid Row loo «I Remember You». Teatas Kirss: «Üle minu laiba!» Timmer halas edasi ja palus Urmast, kes seepeale helistas ise Kirsile ja esitles lugu kui oma uut lemmikut. Mis sest, et Skid Row'st polnud ta kunagi midagi kuulnud. «Urmas kuulas vaid klassikalist muusikat,» naerab Kirsti «popmuusikast ei jaganud ta halligi.» Aga laul läks eetrisse.

Intervjuumeister Urmas Ott on jäänud paljude inimeste südamesse. | FOTO: Toomas Huik

Ja mis peamine - Urmas Ott vabandas suurelt. Timmerile jääb see alatiseks meelde: «Urmas Ott on ainuke mees siin maamunal, kes on minu ees vabandanud oma tujude pärast nii, et hoidis mu põlvede ümbert kinni.» Sel hetkel olid mõlemil silmad vesised. Muuseas soovitas Urmas Ott noorel Kirsti Timmeril ka meestega ettevaatlik olla.

Kui Kirsti Timmer sai teada Urmase haigusest, helistas naine talle, et mõned asjad selgeks rääkida. See ei olnud väga pikk jutuajamine, aga oluline sai öeldud. Urmas oli telefonis ikka lõbus ja tema omaselt natuke terav: «Tead Kirstikene, üks oluline asi veel. Mees, kel sinuga elus tegemist on tulnud teha, ei unusta sind iial!» Need olidki viimased sõnad, mis Urmas Ott kunagisele kolleegile ütles. Paari päeva pärast Urmast enam ei olnud.

Timmer kordab üle veel Urmas Oti kuldsed sõnad, et igas saates peab olema üks kuradi kommunist, keda peksta ja üks skandaal, millest homme kõik räägivad, sest kui ei räägi, siis poleks saadet justkui olnudki. Kirsti on tänulik, et tal on see Urmas Otilt saadud hindamatu pagas, see naer kõrvus ja need pidevad manitsussõnad telefonitorus. „Kus iganes Sa oled Urmas - olgu Sul hea olla!” soovib armastatud raadiohääl oma järelhüüdes Eesti legendaarsemale telemehele.