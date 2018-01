Kuula sarnasust: välismaa kriitikud peavad Stigi Eesti Laulu võistluslaulu Ed Sheerani koopiaks

«Pärast eelmist aastat ma ei tunne, et kvaliteet oleks samal tasemel. Iga laul on teatud kvaliteediga, aga pole nii palju väljapaistvaid lugusid nagu eelmisel aastal,» rääkis Padraig.

Oma lemmikuks peab ta Stig Rästa võistluspala «Home», mida võib stiililt võrrelda Ed Sheerani lauludega. Sheerani hittloos «Give Me Love» on meloodiakäigud samad Stigi võistluslauluga.



Samas tunnistas Padraig, et lugu meenutab nii meloodialt kui ka sõnadelt väga Molly Sterlingu 2015. aasta eurolaulu «Playing With Numbers».