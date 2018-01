Taiwani kohus: poeg peab emale hambaarstiõppeks antud raha tagasi maksma

Ema ja poeg sõlmisid 1997. aastal kui poeg oli 20-aastane, notariaalse lepingu, et poeg peab pärast hambaarstina tööle hakkamist iga kuu maksma oma palgast 60 protsenti emale, teatab BBC.

Poeg maksis pärast ülikooli lõppu ja hambaarstina töötamist mõned aastad suure osa oma sissetulekust emale, kuid siis lõpetas maksmise. Ema silmis oli see nende lepingu rikkumine ja ta läks poja vastu kohtusse, et saada saamata jäänud summa.

Poeg sõnas kohtus, et ta ei pea enda kasvatamise ja õpingute ajal rahalise toetamise eest midagi emale maksma, sest vanema kohus on oma last aidata. Ta lisas, et oli seda lepingut sõlmides noor ja mõtlematu.

Kohus leidis, et ema ja poja vahel ametlikult sõlmitud leping on seaduslik ja mees peab emale tasuma maksmata jäänud summa koos intressidega.

Taiwani meedia teatel kasvatas Luo nimeline naine pärats mehest lahkuminekut oma kahte poega üksinda.

Luo sõnas kohtus, et ta ta maksis oma mõlema poja hambaarstiks koolitamise eest suuri summasid ja ta sõlmis nendega lepingu, kuna selle abil kindlustas ta oma vanaduspäevad.

Taiwanlanna teatel soovis ta poegadelt saada tagasi seda raha, mida ta nende õpingute alla pani ning mõlemad olid talle võlgu 1,7 miljonit dollarit.

Vanem poeg ei soovinud samuti emale maksta, kuid jõudis emaga algsest mõnevõrra väiksema summa peale kokkuleppele.

Noorem poeg, kes Taiwani meedia teatel kannab nime Chu leidis, et emaga sõlmitud leping on ülekohtune ja ta ei pea midagi maksma. Ta rõhutas, et töötas nende ema hambakliinikus mitu aastat tasuta ja aitas tal teenida üsna palju raha ning seega on ema ta hariduse alla pandud summa ammu tagasi saanud.

Kohus teatas, et Chu oli oma emaga lepingut sõlmides täisealine ja teadis, mida tegi. Seega tuleb tal nüüd lepingut täita ja emale nõutud summa maksta.

Taiwani põhiseaduse kohaselt peavad täiskasvanud lapsed eakaid vanemaid ülal pidama. Samas on vähe juhtumeid, kui vanem on oma lapse vastu kohtusse läinud, et laps ei aita teda vanaduspõlves.