Daniel Levi soovib saata oma sõbra pagulaslaagrisse

Daniel Levi sõber Charlie soovib minna Moria pagulaslaagrisse vabatahtlikuks. Daneil on kogunud juba koos oma sõpradega raha, et seda missiooni toetada. Oma ümmarguseks sünnipäevaks ei soovigi muusik muud, kui et teisedki Charliet toetaks.

«Mina ja minu sõbrad paneme raha kokku selleks, et ta saaks osta sinna kaasa praktilisi abivahendeid, mida jagada (magamiskotid jne),» annab laulja oma Facebooki kontol teada ja lisab "see teeks mu sünnipäeva nii eriliseks, kui mitmed teist ühineksid selle missiooniga!" Soovile on lisatud ka noormehe kontonumber:

Daniel Levi sünnipäevasoov | FOTO: Kuvatõmmis Facebookist

Daniel Levi on varemgi heategijana silma paistnud. Soovime palju õnne ka Elu24 poolt ja loodame, et missioon on edukas!