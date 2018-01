Väikese-Oliveri ema: rahakogumise palve oli halb mõte

Kriitika ei olnud tegelikult sellega ka lõppenud. Enamus kommenteerijaid sõnasid, et Reet ekspluateerib enda poega, kirjutades tema nimel kirja ja kerjates nii Eesti inimestelt raha. Poisi tegemistel hoiab peal tuhandeid inimest, seega on iga sõnum, mis poisi nimel tehakse, võimsa platvormiga. Ja sellest asjad käärima läksidki.

Rahvale ei meeldinud, et poissi nii ära kasutatakse. Käib ta ju ikka alles lasteaias ja kuidas nii väikesele poisile teha saab.

Oliver Kõvask | FOTO: Postimees

Täna aga avaldati portaalis Publik Reeda täispikkuses kiri selle kohta, kus ema kirjeldab abipalve tegemise tagamaid. Tema sõnul oli postituse eesmärgiks täita Oliveri soov. Väga üllas mõte tõesti, aga rahvale valmistas pahameelt see, et Oliver sooviks antud juhul oli koguda raha, et ema saaks maja ehitada. Tema sõnul postituse taga muud ei olnudki.

Reet kirjutas, et maja ehitamise soov on tingitud sellest, et ta tahaks midagi pärast surma Oliverile jätta. Tema vanim poeg juba sai vanavanematelt (Reeda vanematelt) päranduseks enda maja, mida poiss nüüd täiskasvanuna tahaks täielikult ise kasutada. Seega oleks Reedal vaja maja, mida Oliverile edasi pärandada. Sellest ka tema soov, isegi unistus, uue maja järele.

Naine selgitas edasi, et selline rahakogumise viis ei olnud nende viimane variant, ning ega tema unistus selle pärast täitmata ei jää. Neil on muud võimalused raha kokku saamiseks ning maja ehitamiseks. Nendega oli juba üks ehitusfirma ühendust võtnud, kes väljendas soovi neid selles osas aidata.

Reet aga väljendas ise pahameelt rahva halva suhtumise osas. Üks asi on tõesti raha mitte annetada, aga teine asi on raha küsijaid kerjusteks sõimata. Reet kahetseb seda teguviisi just tugeva tagasilöögi pärast, mida ta sai, ning vabandab selle pärast. Nende pere on abipalve praeguseks ka eemaldanud.

Mida sina sellest intsidendist arvad? Kas tegu oli tõesti kerjamise, poja ära kasutamise või siira sooviga enda unistust täita?