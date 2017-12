Kaire Vilgats käib psühholoogi juures: ma ei häbene seda

Vilgats märkis, et ikka tekib mingeid muresid ja asju, mida ise ei suuda võib-olla päriselt lahendada või oled mingisse mõttesse kinni jäänud, vahendab Menu.

«See aitab selles mõttes, et ma saan näha asju teise nurga alt,» selgitas Vilgats, miks ta psühholoogi juures mõtteid jagamas käib.

Vilgats lisas, et kuigi inimesed tihti häbenevad oma psüühilisi probleeme, pole tal häbi tunnistada, et abi vajab.

«Ma ei häbene seda, sest tähtis on ikkagi toimida ja kui ma näen, et ma ise ei saa päriselt hakkama, siis miks mitte abi paluda, eriti tänapäeval, kui on nii palju professionaale, kes saaksid sind aidata,» rõhutas Vilgats.