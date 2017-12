Tõnis Niinemets: minu naine kardab kõike

Niinemets märkis, et kui sa teed enda ja oma pere üle nalja, näitab see mingil määral eneseirooniat ja julgust enese üle nalja teha, vahendab Menu.

«Ma väga ei häbene enda üle nalja teha. Kasvõi see, kui ma räägin oma kodusest elust, sellest, et mu naine kardab kõike, mis maailmas toimub. Kuidas me lukustame ennast koju kinni, et mitte välismaailmaga pihta saada,» tõi Niinemets näite.