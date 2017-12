Markle'i vend: Meghan oli lapsena väga privilegeeritud

See vihastas Markle'i poolõde Samanthat, kes kirjutas Twitteris, et Meghanil on tegelikult suur perekond, kes on tema jaoks kogu aeg olemas olnud.

Meghan Markle'i poolõde Samantha Grant | FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Aga kuna printsi kihlatul on ka vend ja isa, siis soovisid lehemehed ka nende käest teada, mida nad prints Harry väljaütlemisest arvavad. Meghani vend, Thomas Markle juunior sõnas: «Ilmselgelt oli tal perekond. Ta oli väga privilegeeritud. Ta sai kõik, mida ta kunagi tahtis. Me andsime endast parima, et pühadeks kokku tulla.»

Kui juuniorit käest küsiti, mida tema isa sellest arvab, ütles mees: «Mu isa on sellest üsna haavunud, tegelikult. Ta pühendas suurema osa ajast temaga ja jagas temaga kõike. Ta püüdis garanteerida, et tal oleks kõik, et olla elus edukas ning jõuda sinna, kus ta on täna.»