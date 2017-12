Kanal 2 hittsaade «Väikesed hiiglased» otsib uusi andekaid osalejaid!

Lõppeva teleaasta säravaim edulugu, Kanal 2 talendisaade «Väikesed hiiglased», tutvustas andekaid lapsi, kes lõid lava särama oma juttude, laulude ja tantsudega. Nüüd on võimalus antud uutele tulevikustaaridele.

Kuni 9. jaanuarini on käimas üle-eestilised otsingud lahedate laste leidmiseks. Saatesse on kandideerima oodatud 4-12aastased lapsed, kes paistavad silma mõne ande või ka lihtsalt ägeda iseloomuga. Oodatud on nii hea lauluhääle kui ka tantsuoskusega lapsed, aga ka väikesed kuldsuud, kelle terased tähelepanekud ja lõbusad jutud teevad tuju heaks nii täiskasvanutel kui ka eakaaslastel. Nagu «Väikeste hiiglaste» avahooajal, pannakse selgi korral saateks kokku viis tiimi, kuhu kuuluvad nii lauljad, tantsijad kui ka minitalendid.

Saatesse kandideerijatelt oodatakse eelkõige rõõmu, julgust ja säravaid silmi – need on olulisemad kui varasem esinemiskogemus. Seda enam, et «Väikestes hiiglastes» saavad kõik tiimid enda kõrvale kuulsad meelelahutajad ja kogenud juhendajad, kelle roll on toetada väikeseid talente nende põneval teekonnal. Lisaks ande arendamisele ja ainulaadsele esinemiskogemusele paneb «Väikesed hiiglased» taas võitja-tiimile välja stipendiumi suuruses 10 000 eurot.

Kui tead mõnda toredat ja andekat last, keda kogu Eestimaa võiks tundma õppida, siis anna temast märku lehel www.kanal2.ee/osale