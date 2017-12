Kim Jong-uni nooremal õel on aina enam võimu, kas temast saab Põhja-Korea tulevane liider?

Põhja-Korea televisioon on näidanud videoid ja fotosid, millel on õde näha Kimi kaaskonnas, kus ta on olnud ainus naine.

Kim Jong-un (esiplaanil) ja ta õde Kim Jo-jong (tagaplaanil) | FOTO: KNS/AFP/Scanpix

Lõuna-Korea poliitikaekspertide sõnul on Kim Yo-jong võrdsustatud Põhja-Korea kommunistliku partei asejuhi Choe Ryong-haeniga.

Kim Jong-un (ees) ja ta õde Kim Yo-jong (taga) | FOTO: STR/AFP/Scanpix

Põhja-Koreas näitavad riigi juhtkonda kuuluvate inimeste istumis-, seismis- ja liikumispaigad seda, milline on nende positsioon hierarhias.

See, et Kim Jong-un võtab oma õde visiitidele ja kohtumistele kaasa, näitab et ta usaldab õde ja peab teda tõsiseltvõetavaks poliitikuks.

Põhja-Korea liider nimetas oma õe poliitbüroo üheks juhtivliikmeks juba oktoobris. Lõuna-Korea ja USA politoloogide teatel näitab see samm, et Põhja-Korea poliitilises ladvikus võib olla käimas põlvkondade vahetus.

Oletatakse, et Kim Jong-un tahab oma isa aegsed poliitikud ja sõjaväelased asendada talle truude isikutega, kes on enam-vähem tema põlvkonnast.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un | FOTO: AFP/Scanpix

Kim Yo-jongi kohta ei ole just palju teada. Ta on mõnevõrra Kim Yong-un’ist noorem, seega on ta umbes 28–30-aastane. Ta on oletatavalt nagu vendki saanud kuskil läänes hariduse, kas siis Šveitsis või Prantsusmaal. Viimasel paaril aastal on ta venna isikukultuse võimendamisel mänginud keskset rolli.

Viimastel kuudel Põhja-Korea meedias avalikustatud fotodelt on nüüdseks kadunud üsna mitu vanema põlve esindajat, kes on asendatud noorematega.

Üks neist oli relvajõudude juht, kindral Hwang Pyong-so, kelle kohta on viimased andmed oktoobrist. Kinnitamata teadete kohaselt süüdistati teda korruptsioonis ja Kim Jong-un lasi ta hukata.

Kim Jong-un ja kindral Hwang Pyong-so | FOTO: KNS/AFP/Scanpix

Samuti on piltidelt kadunud tuumakatsetuste eest vastutanud kindral Park In-young, kes olevat maha lastud, kuna katsetused ei kulgenud ajagraafikus.

Lõuna-Koreas küsitakse, et kuna praegune Põhja-Korea juht annab oma õele aina enam võimu, kas tulevikus võib seda kinnist riiki juhtida naine.

Totalitaarsetes riikides ei ole naised riigijuhid olnud. Naised on olnud kas juhi pereliikmed, armukesed või nõunikud.