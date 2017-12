Rahvas süüdistab: Rolf Roosalu kirikukontsert tuleb lindi pealt

Rolf Roosalu ise võtab seda kahtlust kui komplimenti. Laulja on jõuluajal andnud vapustavaid kirikukontserte, millest mitmel on ta paari ilusamat kohta mitu korda laulma pidanud, et kinnitada – ta laulab otse ja abita.

Segadus võis tekkida esituse taustalindistusest. Nimelt kasutatakse selle laulu jaoks intsrumentaalfonogrammi, mis sisaldab endas ainult orkestrimuusikat. «Vokaal tuleb loomulikult otse, kasutades kondensaatormikrofoni,» kinnitab Rolf Roosalu. «Kuna minu jaoks on see laul kõige õigema kõlaga just orkestriseades ja rahalisi võimalusi orkestrit palgata pole,» seletab laulja, «siis kasutan selle laulu puhul insrtumetaalfonogrammi.»

Rolf Roosalul on lihtsalt fenomenaalselt hea lauluhääl, mis ilmnes tegelikult juba näosaates. Kes teistest eesti meeslauljatest suudakski sarnaselt Rolfiga jäljendada George Michaelit või ansamblit Bee Gees?

Videot, mis tõestab Rolf Roosalu ehedat esitust, vaata SIIT: