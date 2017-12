Donald Trump soovis «Merry Christmas», mitte «Happy Holidays»

USA president soovis nüüdsete jõulude ajal «Merry Christmas» (häid jõule) ja soovitas seda teha ka teistel ameeriklastel, teatab The Sun.

Donald ja Melania Trump võtmas lastelt vastu kõnesid | FOTO: CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

Trump on mitmel korral öelnud, et ei pea kasutama «Happy Holidays», et arvestada kõikide uskude esindajatega, vaid kuna jõulud on kristlik püha, siis tuleb öelda «Merry Christmas».

Donald ja Melania Trump võtmas lastelt vastu kõnesid | FOTO: NICHOLAS KAMM/AFP/Scanpix

«Ameeriklased on uhked, et saavad kasutada «Merry Christmas». Olen õnnelik, et saan seda ise kasutada ja soovitan ka teistel kasutada. Häid jõule kõigile!» teatas Trump.

USA esileedi Melania Trump postitas Twitterisse selfi, millel on teda näha päkapikumütsiga, juures tekst «Merry Christmas!».

Melania Trumpi jõuluselfi | FOTO: Twitter.com

Mitmed ameeriklased teatasid pärast Trumpi jõulusõnumit, et varasematel aastatel soovis Trump sotsiaalmeedias nii «häid jõule» kui «rõõmsaid pühi».

Oli ka neid, kelle teatel soovis eelmine president Barack Obama koos oma perega alati «häid jõule» ning seega ei ole jõulude soovimine Trumpide leiutis.

Donald Trump ja ta pere veetsid jõulud Floridas Palm Beachis Mar-a-Lago kuurortis, kus tema ja ta naine võtsid jõuluvana programmi raames vastu laste kõnesid.

Üks laps küsis, et mida president Trump jõuludeks soovib ja ta sai vastuse, et USA on jõukas ja õitsev riik, kuid veel on vaja meie planeedile rahu. Oletatakse, et ta viitas sellega Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni pidevatele raketikatsetustele ja tuumasõja ähvardustele.