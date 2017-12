Prints Harry ja tema kihlatu osalesid täna kuningliku perega jumalateenistusel

Sandringham on koht, kus kuninganna on otsustanud viimastel jõuludel enda aega veeta. Kuninganna Elizabeth II on peaaegu igal aastal jumalateenistusest osa võtnud. 1988. aasta on ainuke kord, kus ta seda ei teinud. Arstid olid temal siis diagnoosinud «kõva nohu ».

Harry ja Meghan on siiamaani veel kuum teema ning samamoodi oli see ka täna, kui paljud inimesed olid paari tervitama tulnud. Tegu oli ka küllaltki ajaloolise seigaga - mitte kunagi varem pole ükski inimene, kes ei ole veel osa kuninglikust perekonnast, sellest traditsioonilisest üritusest osa võtnud.

Vaata pilte sellest, kuidas kuninglik perekond Sandringhami toimunud jumalateenistusest osa võttis.

Isegi Kate Middletonile ei saanud osaks samasugune au nagu Meghan Markle'ile | FOTO: CNN

Prints Charles | FOTO: CNN

Prints Phillip | FOTO: CNN

Meghan ja Harry | FOTO: CNN

Prints Charles | FOTO: CNN

Kuninganna Elizabeth II | FOTO: CNN