Kim Kardashian ei taha jääda õe varju

36-aastane reality-täht tahab kogu tähelepanu endal hoida ja seda on kinnitanud ka perekonna lähedalseisev isik. «Kim ärgitab Kylie'it maailmale enda rasedusest teada andma - vaadake kui põnevil kõik olid, kui Khloe'i seda tegi. Aga Kylie venitab. Ta tahab teha koos lapse isa Travis Scottiga fotosessiooni, aga mees on praegu tuuril. »

Kylie Jenner | FOTO: Instagram

Kim Kardashiani kolmas laps peaks ilmavalgust nägema uuel aastal. Ja kuna ka vanemal Kardashianil on plaanis teha fotosessioon, siis juba enda uue lapsega, siis ei taha naine, et miski oleks sel ajal tähtsam kui tema laps. Isegi mitte tema enda õde, kellele see oleks esimene järeltulija.

Kim Kardashian ja Kanye West on peagi saamas kolmandat korda lapsevanemateks. | FOTO: PictureGroup/PictureGroup/Sipa USA

Kim on järgmise lapse tuleku osas niivõrd põnevil, et ta ei jõua ära oodata, mil ta saab maailmale sellest teada anda.