FBI pidas klassikalist jõulufilmi «It’s a Wonderful Life» kommunistlikuks propagandaks

Jõulude ajal näitavad seda nüüdseks klassikaks saanud mustvalget filmi paljude riikide telekanalid ja seda vaatavad miljonid inimesed, kuna tegemist on aegumatu linateosega, kirjutab The Independent.

Pildikollaaž filmi «It's a Wonderful Life» kaadritest | FOTO: wikipedia.org

Režissöör Frank Capra film räägib Bedford Fallsi ärimehest George Baileyst (James Stewart), kes on oma äri kaotamas ahnele pankurile Pottsile. Bailey kaalub jõululaupäeval enesetappu, arvates et ta perel ja kogu linnal on parem ilma temata. Kuid siis ilmub Bailey kaitseingel Clarence (Henry Travers), kes näitab mehele, milline oleks elu, kui teda ei oleks.

Frank Capra | FOTO: Rights Managed/Ronald Grant Archive / Mary Evan/Scanpix

Kaader filmist «It's a Wonderful Life». Pildil James Stewart ja Henry Travers | FOTO: wikipedia.org

Filmis, mis sai kriitikutelt palju kiita ja oli rahaliselt edukas, mängivad peaosi James Stewart ja Donna Reed. Lisaks sai see linateos viis Oscarit, kaasa arvatud parima filmi Oscari.

Kaader filmist «It's a Wonderful Life». Pildil James Stewart ja Donna Reed | FOTO: wikipedia.org

1990. aastal kandis USA kongressi raamatukogu selle linteose, mis käsitleb üksikisiku mõjukat rolli kogukonnas, rahvuslikku filmiregistrisse.

Kuid FBI ei näinud selles filmis midagi head. FBI juht J. Edgar Hoover oli veendunud, et film kubiseb Ameerika vastasest propagandast. Hoover kirjutas sellel teemal kirja Los Angelses filmimekas tegutsenud FBI agendile, et ta hoiaks filmistööstusel silma peal, kuna sinna imbub aina enam kommuniste.

J. Edgar Hoover | FOTO: NEAL BOENZI/NYT/Scanpix

FBI logo | FOTO: Mandel Ngan/AFP/Scanpix

FBI Los Angelese osakond uuris aastatel 1942 – 1958 üle 200 filmi eesmärgiga, et ega neis ei leidu varjatud kommunistlikku propagandat.

FBI andmetel olid selle filmi kaks stsenaristi Frances Goodrich ja Albert Hackett kommunistlike vaadetega ja tegid koostööd USAs põranda all tegutsevate kommunistidega. FBI jälgis aastaid neid kahte stsenaristi.

FBI Los Angelese agent vaatas filmi «It’s a Wonderful Life» ja leidis, et selles filmis ei ole otsest kommunismi, küll aga näidatakse pankurit halvas valguses.

Kaader filmist «It's a Wonderful Life». Pildil James Stewart ja Donna Reed | FOTO: wikipedia.org

Raporti kohaselt valiti pankur Potteri rolli Lionel Barrymore, kes oma välimuselt oli mõnevõrra hirmuäratav ja seega oli tal lihtne negatiivset tegelast kehastada.

Lionel Barrymore Mr. Potterina | FOTO: wikipedia.org

«Vaatajatele ei oleks film meeldinud, kui paha tegelane oleks kenam olnud nii oma välimuselt kui suhtumiselt härra Bailysse. On teada, et kommunistid kasutavad igasuguseid trikke, et inimeste alateadvust mõjutada. Selles filmis näidatakse jõukal järjel olevaid kodanikke halvas valguses, andes inimestele pildi, et raha on kõige kurja juur ning palju raha omavad inimesed on nagu saatan,» kirjutas FBI agent oma raportis.

FBI edastas filmi «It’s a Wonderful Life» kohta käiva raporti USA vastast propagandat uurivale komiteele, mille liikmed leidsid, et nimetatud linateoses ei ole mingit propagandat ega jõukate vastasust, tegemist on jõulufilmiga.

Filmi «It's a Wonderful Life» reklaam | FOTO: wikipedia.org

Mitmed filmikriitikud ja poliitikud on seda filmi nimetanud kõige vähem religiooseks ja kõige humaansemaks filmiks läbi aegade.

Kristlik ajakirjanik Anne Morse võttis nimetatud filmi kokku Jeesuse sõnadega: «Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju?»